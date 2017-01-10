搶救高麗菜農 新北市府發動團購

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新北市政府發起團購高麗菜運動，鼓勵民眾一起多吃高麗菜，不要浪費這些良好的食材。高麗菜團購價格，每箱20公斤裝新台幣200元，每箱約有8至10顆，訂購30箱以上免運費。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年1月10日

新北市政府發起團購高麗菜運動，鼓勵民眾一起多吃高麗菜，不要浪費這些良好的食材。高麗菜團購價格，每箱20公斤裝新台幣200元，每箱約有8至10顆，訂購30箱以上免運費。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年1月10日

新北市政府發起團購高麗菜運動，鼓勵民眾一起多吃高麗菜，不要浪費這些良好的食材。高麗菜團購價格，每箱20公斤裝新台幣200元，每箱約有8至10顆，訂購30箱以上免運費。

新北市副市長侯友宜今天在市政會議後受訪說，高麗菜價格暴跌，新北市政府站在農民生計思考，鼓勵家庭主婦與團膳業者，可以多利用高麗菜為主要食材，「大家一起來，讓農民生計維持。」

侯友宜說，高麗菜作為火鍋、清炒、燙青菜都很棒，甚至也可以製作泡菜。「只要你常用它，價格一定不會崩。」

新北果菜運銷公司董事長廖榮清表示，受上週氣溫回暖影響，蔬菜生長迅速，導致高麗菜集中採收上市。果菜公司6日批發市場高麗菜，平均交易價格跌破每公斤5元。

果菜公司聯繫產地，與市政府農業局合作，啟動團購機制，即日起至1月17日止，以一箱20公斤200元產地優惠價格，協助農友銷售。

團購高麗菜每箱約有8至10顆，訂購30箱以上免運費。進貨的500箱高麗菜送抵市場，已經有餐盒業者等相關單位認購300箱，剩下200箱需要市民一起團購協助農民。

農業局長李玟表示，高麗菜品質優良，鮮甜軟嫩，不管是做泡菜、包水餃都非常適合。為鼓勵民眾一起多吃高麗菜，不要浪費這些良好的食材，新北市政府1月18日將號召100名志工動手，將盛產高麗菜做成泡菜。

由於剩下200箱高麗菜等待團購，新北市府媒體群也響應搶救菜農大作戰，一起集資團購。

市府說，團購高麗菜訂購日期，即日起至13日（星期五）止。到貨日期預計1月17日（星期二）起陸續出貨。領貨地點：新北市政府大樓B2西側車道卸貨區。運費：至新北果菜公司或新北市政府取貨，及訂購數量30箱以上免運費。

其他送達地點，訂購數量未達30箱，每箱酌收30元。付款方式：取貨時付款。訂購方式：將訂購單位、數量、聯絡人資訊傳真至新北果菜公司(02)2971-6024、2988-3794。聯絡電話(02)2989-9201分機242陳小姐。

新北市長朱立倫的臉書，今天也呼籲市民一起搶救農民，臉書說，「菜金成了菜土，眼看就要過年了，菜農的心情，可想而知…。」臉書說，團購是讓好東西，和更多的人一起分享。今年的過年，就從幫助別人，一起積善積福開始。1060110

(中央社)