醫院附設殮殯奠祭 高市7月開鍘

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高雄市殯葬管理條例修法上路，今年7月起將不准醫院再附設殮、殯、奠、祭設施，違者最多裁罰新台幣150萬元。

市府殯葬管理處指出，高雄市殯葬管理條例在101年修法，當時訂定落日修款5年，新法將在7月上路。

據了解，高雄市大的型醫院包括高雄榮總、高醫、長庚、大同醫院等都有附設殮、殯、奠、祭等設施，這些附屬設施是醫院很大的一筆收入；不過新法上路，未來只許可醫院保留太平間即往生室，停置往生者。

殯葬管理處指出，新法上路，醫院如違反規定繼續使用者將依同條例第97條規定處30萬元以上150萬元以下罰鍰。

另外，殯葬處也嚴加取締違規業者，殯葬處說，目前高雄市有3處違規據點，1處在橋頭區，2處在三民區。

殯葬處查報並協調違建隊將全面執法拆除，以杜絕違規營業、不安全的經營場所。

市府民政局也呼籲殯葬禮儀服務業者，勿將民眾託付的治喪服務寄放於違規經營的殯葬設施內，以確保權益及安全，殯葬處已規劃在明天拆除違建殯葬建物。1060110

(中央社)