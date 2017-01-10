霾害擾民 北京人安全感變差了
中國大陸學術機構調查顯示，2016年北京居民幸福、生存環境、安全感評價都變差。在霧霾屢現的環境下，環境汙染評價連續6年吊車尾，大幅拉低北京人的安全感指數。
大陸首都經濟貿易大學統計學院9日發布「2016北京社會經濟生活指數」，由幸福、生存環境、安全感、公共服務滿意、社會和諧、資源節約、誠信、廉政感知共8項指數組成，採問卷方式調查。
結果顯示，2016年北京居民的公共服務滿意、資源節約、誠信與廉政感知指數上升，幸福、生存環境、安全感與社會和諧指數下滑，嚴重霧霾是導致這些指數滑落的誘因。
其中，生存環境指數為62.40，低於2015年的64.14。空氣環境感知分指數57.90，水環境感知分指數65.40，聲環境感知分指數63.80，顯示大氣汙染是北京當前最嚴峻的環境問題。
安全感指數則是62.51，遠低於2015年的70.58，降幅是8項指數中最大。
調查顯示，北京居民對社會治安評價最高，對環境汙染、資訊安全和食品安全評價最低。其中環境汙染連續6年在安全感評價中最差。
由於霧霾頻繁出現，2016年北京居民的環境安全感指數僅53.04。1060110
(中央社)
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