樂陞案 北檢再傳國票大盜楊瑞仁

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台北地檢署偵辦樂陞案，今日再度約談涉嫌為許操盤股票的國票大盜楊瑞，訊後請回。(蕭博文攝)

台北地檢署偵辦樂陞案，為求在樂陞董事長許金龍羈押期滿前偵結，近日密集傳喚相關被告、證人釐清案情。承辦檢察官今(10日)再度約談涉嫌為許操盤股票的國票大盜楊瑞仁及股市金主鄭鵬基，訊後均請回。

許金龍前年下半年起以每月10萬元委託楊瑞仁操盤樂陞股票，楊坦承除定期向許回報操盤成果，並在日商百尺竿頭併購樂陞破局前，替許拋售樂陞股票避險，但強調未參與樂陞經營。

楊瑞仁去年10月18日遭檢調搜索約談到案，沉寂多時的國票大盜再次出現於媒體鏡頭前，當時楊被檢察官以涉犯證券交易法命以300萬元交保，隨後多次接受檢察官偵訊，但態度相當低調。

(中時)