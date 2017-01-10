許孟哲磨10年變國手 入選冰上曲棍球隊代表台灣出賽

許孟哲獲選冰上曲棍球國手。（星恆娛樂）

許孟哲獲選冰上曲棍球國手。（星恆娛樂）

許孟哲獲選冰上曲棍球國手。（星恆娛樂）

許孟哲獲選冰上曲棍球國手。（星恆娛樂）

男團5566出道的許孟哲參加徵選，入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，將在2月代表台灣前往日本北海道札幌參加亞洲冬季運動會，4月也將赴保加利亞，參加由國際冰球總會主辦的世界盃冰球成人錦標賽。許孟哲說，10年前就跟自己說，要做就做到最好，於是給了自己一個目標，希望有一天可以當上選手出賽，「我很替自己驕傲，10年來從沒放棄，現在終於有機會展現自己實力，接下來會更努力練習！」

許孟哲10年前熱衷於冰上曲棍球這項運動，他喜歡追求刺激、有速度感的運動，但對於怕熱的他，其他球類項目運動完都會滿身汗，又黏又熱，他開玩笑說：「當初選冰上曲棍球，就是因為可以在冰場裡練習，可以一邊運動一邊吹冷氣，又可以挑戰刺激有速度感的冰球。」但其實是因為冰上曲棍球是所有球類團體運動中速度最快的，除了節奏快，比賽中的肢體碰撞也是刺激的一部份。

許孟哲強調，很多台灣人對冰球的印象就是一直在打架，「這個是錯的！這個是長期台灣體育新聞報導所帶給觀眾錯誤的觀念，很多技巧高超的進攻或是精彩的防守不報導，每次都只播比賽衝突的畫面，當然誤導觀眾！」他說，正確從事冰球這項運動並沒有外界想的那麼容易受傷，因為護具從頭包到腳，根本沒有一個地方是沒保護到的，很難受到什麼皮肉傷，至於肌肉的拉傷扭傷的，只要是運動難免都會，但有充份的熱身也可以降低發生可能性。

許孟哲一接觸冰上曲棍球就愛上這個運動，即使演藝工作再忙，一有時間一定去練習冰上曲棍球，靠著熱情一直持續這項運動，默默地到現在就已經有10年的冰上曲棍球經驗。教練覺得許孟哲很有天賦，認為他繼續練習下去有機會可以比賽，因此許孟哲將這件事當成自己目標，有機會就要去徵選選手資格，2013年他曾參加徵選，不過沒有選上，但他不灰心也不氣餒，他覺得是自己還不夠好，所以更加努力提升自己實力，終於在四年後成功入選中華台北代表隊選手資格。

許孟哲6日參加徵選，但5日跟6日正好撞到中視《飢餓遊戲》節目錄影，連錄兩天節目，6日當天從早上8點錄到晚上9點，錄了13小時節目後，許孟哲堅持要回台北進行冰上曲棍球徵選，從台中外景趕回台北小巨蛋進行徵選，靠著驚人體力跟意志力，在小巨蛋進行球賽徵選，一連打了3小時才結束徵選，經紀人很擔心許孟著體力吃不消，但許孟哲為了熱愛的球賽，反而腎上腺素激增，表現的比平時更優秀，9日徵選結果公布，努力一定有收穫，許孟哲真的成功入選中華台北代表隊選手資格。

(中時)