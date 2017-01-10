因應川普上台 加拿大更換外長

我要評比

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau）決定在明天調整內閣人事。由於美國總統當選人川普即將就任，外長狄安（Stephane Dion）將與多位內閣部長一起異動。

有關加拿大內閣人事將異動的消息，加通社今天率先報導，加拿大廣播公司（CBC）進一步證實此事。

即將在10日異動的部長，包括外交部長狄安，他是在2015年11月接任外長職務。

CBC指出，川普下周即將正式就任美國總統，加美關係面臨新局，杜魯道希望藉由內閣人事調整，強化加美關係。

事實上，為了迎接川普政府到來，杜魯道政府已派遣多位要員赴美與川普的左右手會面。此外，加拿大前總理穆爾羅尼（Martin Mulroney）稍早也曾特別拜訪川普和他未來的閣員，彼此交換意見。

?前加拿大駐美大使博尼（Derek Burney）向CBC表示，穆爾羅尼發現川普對加拿大的看法「很正面」，所以，杜魯道政府應該要避免讓川普對加拿大產生負面的看法，「不要讓加拿大成為目標」。

美國駐加拿大大使海曼（Bruce Heyman）已在6日宣布辭職。成為川普就職以前，第一位對交接團隊要求作出退讓的政治任命大使。這項請辭案將在1月20日川普就職當天生效。

另外，民主體系部長孟瑟芙（Maryan Monsef）因處理選舉制度改革議題有爭議，也將面臨異動。

勞工部長密西查克（MaryAnn Mihychuk）也在這一次的內閣部長異動名單之列。他們未來是否會留在內閣之內，有待揭曉。1060110

(中央社)