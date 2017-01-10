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2016陸GDP 發改委估約6.7%

中央社
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中國大陸國家發改委主任徐紹史今天表示，2016年全年經濟成長率（GDP）約為6.7%左右。

綜合陸媒報導，大陸國家發展和改革委員會主任徐紹史今天在記者會上作上述表示。

大陸國務院總理李克強在2016年3月的政府工作報告中表示，估計2016年的經濟成長率為6.5%至7%。

徐紹史在記者會上強調，過去的一年，大陸沒有搞「大水漫灌式」的刺激總需求，而是實施區間調控、定向調控、相機調控、精準調控來應對各種風險挑戰，經濟社會保持平穩健康的發展。

他說，2016年第一季至第三季GDP都是6.7%，預計2016年全年也可以在6.7%左右。徐紹史表示，2016年供給側結構性改革有利有序地推進，「三去一降一補（去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板）」重點任務取得初步成效。1060110

(中央社)

關鍵字：2016大陸經濟gdp改革
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