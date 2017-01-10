春節遊南投 賞花燈沙雕恐龍展
南投燈會、沙雕藝術暨恐龍展21日盛大展開，遊客白天可先看沙雕、擬真恐龍，晚上再賞花燈，也可規劃多天行程深度玩南投。
迎接農曆春節，南投縣政府推出燈會、沙雕藝術展、恐龍展，21日將在南投縣農工商會展中心開幕，縣府今天宣傳，南投縣長林明溱邀請全國民眾春節期間到南投賞花燈、沙雕、恐龍，多停留幾天，再到其他鄉鎮景點旅遊，也希望今年燈會能吸引500萬人次參觀。
縣府觀光處表示，南投燈會雞年主燈以玉山、天然花卉為設計概念，並透過聲、光、形、影襯托氣勢，命名為「吉鳴春曉」，還有來自中國大陸杭州、諸暨、上海、四川、香港的「好朋友聯盟」燈區，及「鳳迎平安賀新春」、「樂旅夢工場」等12個主題燈區。
觀光處表示，配合燈會，邀請中國大陸重慶「銅梁火龍」2月9日到11日來台灣表演。銅梁火龍是自明朝流傳至今的民俗技藝，將生鐵熔化成鐵水，再往空中打出熾熱火花，火龍在煙、火之間飛舞，充滿視覺震撼。
縣府表示，「南投國際沙雕文化藝術展」與過去不同，以常設展覽方式，打造全國首創的沙雕藝術園區，展出台灣、日本、韓國、中國大陸、加拿大等沙雕大師的作品，規劃「南投地景」、「走進桃花源」、「藝術之門」等9大主題。
縣府表示，「南投恐龍樂園展」透過現代科技與栩栩如生的恐龍模型，打造老少咸宜的樂園，規劃5D動感電影院，讓民眾彷彿置身遠古的恐龍世界，還有恐龍造型拍照區、3D壁畫區、恐龍時光走廊區、漫畫互動區、恐龍賽車道等設施。1060110
(中央社)
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