趙詠華勾指調情林慶台 臉紅秒道歉
藝人趙詠華演出賀歲片「52Hz, I love you」，與演員林慶台上演黃昏之戀，還要主動勾指頭調情，趙詠華拍完臉超紅，立刻向林慶台說「對不起我染指了你」。
「52Hz, I love you」是導演魏德聖重回現代生活取材的音樂愛情電影，由樂團「宇宙人」主唱小玉、「棉花糖」主唱小球、「圖騰」主唱舒米恩、「小男孩」主唱米非主演，26日全台上映。
全片以音樂串連浪漫呈現現代社會各種不同愛情風貌，其中一對是「花店小阿姨」趙詠華與「麵包店大師傅」林慶台的黃昏之戀。
一開始魏德聖設定兩人初次見面要「勾腳調情」，讓趙詠華直呼太超過，本業是牧師的林慶台也不太能接受，後來變成趙詠華在捷運上用小指頭對林慶台調情。
眾目睽睽下，趙詠華用小指頭對林慶台主動調情，拍完她趕緊向林慶台說「對不起我染指了你」，直呼是最大挑戰，且每次「牧師娘」都有跟來，還好拍勾指頭戲時不在，「我覺得我回去要多唸10遍金剛經」。
拍戲時趙詠華臉紅到誇張，被魏德聖狂虧「到底是他（林慶台）太帥？還是妳太害羞？」。這場「勾指調情」戲也讓許多中年觀眾大呼心動，「這樣子的愛情剛剛好，我們沒時間可以浪費，遇到對的人就是要這樣快狠準。」
魏德聖表示，趙詠華和林慶台在捷運初次相遇的戲，是真的租一節車廂實景拍攝，「每進一次站都只能拍攝一個鏡頭，而且必須在兩小時內完成，難度真的很高」，很高興有捕捉到想要的感覺。1060110
(中央社)
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