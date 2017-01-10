國防部首辦寒假戰鬥營 推戰場抗壓體驗

國防部將在2月7日至9日首度開辦全民國防教育「寒假戰鬥營」活動，並首次辦理「戰場抗壓體驗營」，其中最特別的是「戰場心理抗壓模擬訓練館」，學員可五感充分體驗戰場實況。

寒假戰鬥營營隊類型包括「北部戰場抗壓體驗營」、「南部戰場抗壓體驗營」、「鐵衛挑戰營」、「海軍艦艇參訪營」、「空軍氣象體驗營」、「藝術研習營」、「國防科學基礎科技實作研習營」以及空軍7大基地、空軍官校參訪營等，共計15個營隊、17梯次、1235個名額。

國防部政戰局文宣心戰處處長陳育琳少將在今天的國防部例行記者會中表示，活動結合國防專業與軍事特色，採多元教學與寓教於樂的方式，藉實訓、實作、實況及參訪，引導青年學子體驗國防事務，建立全民國防信念。

陳育琳說，因應家長與學生建議擴大參與學員年齡層之需求，寒假戰鬥營活動招募對象擴大到「國中」以上在學學生（不含民國74年1月1日以前出生者）。

陳育琳說，「陸軍部隊訓練北（南）區聯合測考中心」2個單位，首次辦理「戰場抗壓體驗營」，其中最特別的是「戰場心理抗壓模擬訓練館」，該館參考美軍訓練模式，打造出模擬戰場各種情境的空間，可讓學員在其中以五感充分體驗戰場實況，進而強化自身心理抗壓力。

而國防大學首次辦理的「藝術研習營」，特別規劃參訪剛在1月6日剪綵啟用的「國防美術館」，透過藝術名家作品導覽觀摩，讓學員體驗軍事結合藝術的創作成果；另聘請專業師資講解國防漫畫創作要領，並安排應用藝術系音樂組學生及軍樂隊演出，讓青年學子見證國軍軟實力。

有興趣的學生可於1月17日之前，填妥報名表郵寄至各辦班單位審核，完成報名手續，並以郵戳日期為錄取順序。報名表及聯絡資訊請至「政戰資訊服務網」（http://gpwd.mnd.gov.tw/Default.aspx）下載，錄取名單將於國防部「政戰資訊服務網」及各軍「官方網站」公告。1060110

(中央社)