聯合國秘書長展望 全球面臨3大挑戰
新任聯合國秘書長古特瑞斯今天強調，國際社會面臨和平與安全、促進經濟發展及對抗氣候變遷3大挑戰，他的未來工作將包括力促聯合國組織簡化、權力下放和增加彈性等。
這位前葡萄牙總理、聯合國難民事務高級專員，接替卸任的南韓籍潘基文，1月正式就任聯合國秘書長，展開為期5年任期。他今天在內部一份文件提及，「今天國際社會最大憾事及缺點，就是未能防止衝突及維護全球安全」。
古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促國際社會在2017年採取更多外交及和平手段，回應全球各地頻傳危機。而更強大的組織機構和更具韌性的社會是兩大關鍵所在。
古特瑞斯認為，世界各國應將人權放諸本身國內及國際政策首位，同時確保女性免於遭受暴力及歧視，此舉攸關全球永續發展。
為防止政策失敗，古特瑞斯期盼各國加大調解、仲裁力道，並在各國發揮影響力下運用「創造性外交」（creative diplomacy）。各國領導者必須心懷人民、全球穩定與團結。
談及聯合國組織改造部分，古特瑞斯承諾「簡化、權力下放、彈性」等3大要點。重點是以達到目的取代程序或官僚，強調營造「責任制、堅強管理及有效保護告密者的文化」。1060110
(中央社)
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