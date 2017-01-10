春節夜間免收費 估國5北上連4天大塞車
交通部今天舉行新春記者會。高速公路局公布春節期間，仍實施夜間免收費，另預測多處路段易塞車，尤其國道5號年初一到年初五，午後北上路段會大塞車。
今年春節假期從1月27日除夕到2月1日年初五，假期前一天深夜11時到隔天清晨6時，國道全線雙向暫停收費；同時取消每天20公里優惠里程及長程折扣。
各車種不論行駛長度，收費單價，一律是小型車每公里新台幣0.9元、大型車1.12元、連結車1.35元；國道3號「新竹系統至燕巢系統」，採單一費率8折收費。
另外，國道5號從1月28日年初一到2月1日年初五，都有高乘管制。
高公局也預估春節國道重點壅塞路段與時段，其中，國5最塞，1月28日年初一至31日年初四，國5車流量都很大，午後1時至4時南下，南港系統至坪林行車時間約55分鐘，是平時的5倍，午後3時至晚上8時北上，頭城至坪林行車時間約111分鐘，是平時的7.4倍。
1月29日年初二，上午10時至下午1時南下，國1彰化系統至埔鹽系統行車時間約47分鐘，是平時5.9倍；1月30日、31日，下午1時至晚上8時北上，國1南屯到豐原行車時間約49分鐘，為平時的6.1倍。
其他春節期間行車時間為平時3倍以上國道路段，還包括：國1上午南下湖口到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，國1上午北上西螺到埔鹽系統、銅鑼到頭屋、新竹系統到湖口；國3上午南下鶯歌到關西、快官到南投，下午北上龍潭到鶯歌。1060110
(中央社)
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