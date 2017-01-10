吳敦義宣布參選 郝龍斌直攻南投

郝龍斌聆聽業者吐苦水、勤作筆記。（沈揮勝攝）

座談會現場。（沈揮勝攝）

參觀台灣原力館生技園區。（沈揮勝攝）

國民黨副主席郝龍斌今天上午訪南投縣魚池鄉，在新開幕的台灣原力館與旅遊業者座談，聆聽餐飲、遊艇、飯店、藝品、客車及在地村長心聲後，表示心情很沉重，認為在旅遊地獲得的陸客及營收衰退7、8成的第一線訊息，比以往所知「3、4成」顯然嚴重很多；他呼籲新政府，不要用意識形態處理政策和事件，要正視經濟、勞工休假與企業生存問題。

針對媒體提問，吳敦義昨天才宣布參選，怎今天就訪問吳的家鄉南投縣？郝龍斌表示，這是一個多禮拜即安排好的行程，純屬巧合。對於黨內同志參選黨主席，他樂觀、尊重，為了讓國民黨更好，也歡迎同志們共同參與承擔。

(中時)