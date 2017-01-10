NBA》鬧脾氣？羅斯竟無故缺席比賽
尼克近八場苦吞7敗已經夠慘，沒想到屋漏偏逢連夜雨，「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)10日竟疑似鬧脾氣，無故缺席對戰鵜鶘的比賽，缺少當家控衛的尼克，也苦吞敗戰，據消息人士透露，他是想藉此表達連續兩場比賽，第4節被冰在板凳上不滿。
美國《雅虎體育》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，據尼克其他球員的說法，羅斯早上有參加投籃訓練，賽前也出現在球場，但沒人知道他會離開，手機也打不通，隨後球團僅於缺席事由寫上「未隨隊」，賽後中鋒諾亞(Joakim)也只說他沒事，但未透露更多細節。
事出必有因，據沃神消息指出，羅斯是因為前兩場出戰公鹿及溜馬，總教練荷納塞克(Jeff Hornacek)第四節都讓他一路坐板凳，選擇讓新秀貝克(Ron Baker)打滿整節，因而心生不滿，他跟總教練的關係，也在一夕之間降到冰點。
(中時電子報)
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