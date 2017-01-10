海軍潛艦部隊特展 模擬潛艦艙室體驗
海軍司令部規畫「深海狙擊者-潛艦部隊發展史蹟特展」，13日起在國軍歷史文物館登場，展出潛艦部隊的歷史和訓練成果，民眾還可以到模擬的潛艦艙室體驗，並和潛艦影像留念。
海軍表示，「深海殺手－潛艦部隊發展史蹟特展」呈現海軍潛艦部隊過去、現在、未來，忠義傳承的發展歷程及勤訓精練的成果，以增進民眾對海軍潛艦部隊的瞭解，進而推動全民國防教育。
展期從1月13日至5月12日，地點為國軍歷史文物館一樓特展室，13日上午在軍史館一樓大廳舉行開幕式。
海軍藉由文物、史料、照片及武器裝備模型等陳展內涵，結合美學概念，運用意象、圖表、創意設計等多元展示方式，具體呈現潛艦部隊創建史實與訓練歷程。
展覽區分為「新兵種誕生」、「潛艦搖籃-武昌艇隊初建」、「千里之行-茄比級潛艦接收」、「屹立於洋-戰隊成立」、「雄視三洋-劍龍級潛艦籌獲」、「屏障四海-重要演訓」、「錨鏈精神-未來瞻望」。
海軍並規劃互動區，包括潛艦艙室體驗、上浮下潛原理動畫、帆罩拍照、潛艦影像留念等多項互動體驗。
海軍表示，開放時間為週一至週五及第一、三、五週週六9時到下午4時30時，國定假日或機關停止辦公，停止開放。1060110
(中央社)
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