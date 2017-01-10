北市辛亥路住宅火災 發現一焦屍

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台北市消防局10日中午12時17分獲報，在辛亥路4段227號一棟5層樓房舍的2樓處起火燃燒，消防人員迅速控制火勢，入屋搜索時發現一焦屍，詳細起火原因仍待查。

台北市消防局表示，初判原以為無人傷亡，沒想到消防人員進屋搜索時，看到一具焦屍，明顯死亡，至於是火災逃脫不及或其他原因，仍須進一步釐清。1060110

(中央社)