陸教部修改教材 以「14年」取代「8年」抗戰

當時爆發日軍攻佔遼寧省瀋陽的「九一八事變」後，各大報紙的頭條新聞。（圖/維基百科）

未來在中國大陸的歷史科教材中，「8年抗戰」一詞恐將真的走入歷史。大陸教育部已下令全境各省市的教育單位，立即著手修改中小學及各級教材，將「十四年抗戰」帶入並取代現有的「八年抗戰」，對此消息，大陸媒體已向官方詢問並得到確認。所謂「十四年抗戰」的概念是將時間上推至1931年九一八事變，至1945年日本無條件投降為止，共計14年時間。

據大陸新浪新聞網報導，日前在網路上流傳一份，名為大陸教育部基礎教育二司2017年1號函件《關於在中小學地方課程教材中全面落實「十四年抗戰」概念的函》，如今已被新京報證實消息來源屬實。其實大陸國務院在去年（2016）10月就已經做出相關裁定，如今正式落實並變更相關教材內容，將在新的一年全年進行使用。其實「十四年抗戰」並非新興名詞，過往在兩岸學界就有對於抗戰年限是「八年」或「十四年」多有討論，現今慣用的「八年抗戰」一詞，是從民國26年（1937）的盧溝橋事變起算，但另一派學者認為，中日的抗戰狀態應可追溯至民國20年（1931）的九一八事變，才有8年與14年之爭。

大陸教育部最新要求各省市教育局修改教材的公文。（圖/鳳凰網）

前總統馬英九（圖右）頒授「抗戰勝利紀念章」證書給94歲的閔前聖（左）。（圖/中央社）

由於當年中日戰爭的正式宣戰一直拖到民國30年（1941），當太平洋戰爭（）全面爆發後才宣戰。造成近年來兩岸史學界對於抗戰起始多有爭議，傳統上台灣學者多半維持過去「八年抗戰」的看法，但打從現任中國國家主席習近平上任後，多次提到「十四年抗戰」的概念與研究重心，大陸方面認為，1931年當日本關東軍在瀋陽發動九一八事變後，其侵略中國的野心即明顯地暴露，對此，也有許多日本學者支持十四年的說法，像已故國立一橋大學的藤原彰榮譽教授就是主要支持者，他在所著的近代史專書中就曾提及「14年侵略戰爭」的概念。

愈來愈不重視民國史與中國近現代史的台灣，在大陸學界逐漸取得話語權和詮釋權的當下，面對大陸全面更改對抗戰的認知和歷史詮釋，如再無積極應對或加強自身軟實力，總有一天連「八年抗戰」一詞都將不復存在。

(中時電子報)