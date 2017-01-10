曾怨「沒人娶我」 阿嬌自曝「新歡」身分
35歲香港女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）曾與麥浚龍（Juno）、Jessica富二代男友權寧一等人傳緋聞，可惜最後都無疾而終，使阿嬌曾哀怨表示對愛情不抱期待，直言：「現在還沒有人說過要娶我」，近日阿嬌被媒體拍到與幾位助理、一名紅衣男回飯店，她和紅衣男刻意保持距離，似乎更顯曖昧，被爆終於出現新桃花？
日前阿嬌被拍現身北京飯店，身邊除了助理，還出現一位打扮韓風的帥氣男子，兩人雖保持距離，但該男眼神不斷盯著阿嬌，似乎是對方新任的護花使者，對此，阿嬌昨(9日)在Instagram自曝對方身分，她貼出新聞截圖，笑虧：「我髮型師要紅喇，我的團隊就是顏值高！」並TAG對方帳號，大方公布彼此關係。
而和阿嬌於公於私都是好友的蔡卓妍（阿Sa）也隨即回覆說：「哈哈哈哈！終於離開地獄黑仔王的稱號」，證實也認識對方，還爆對方被暱稱是「地獄黑仔王」，看來該男果真只是工作上好友，並非阿嬌新歡。
(中時電子報)
關鍵字：阿嬌
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