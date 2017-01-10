85歲翁救人衝第一 拐杖破車窗助2女脫困
美國德州85歲老先生馬布特（Lindell Marbut）平時拄著拐杖走路，不過當一輛汽車轉入他的車道翻覆後，他英勇用手上的拐杖打破擋風玻璃，從起火的車輛中救出兩名女子。
達拉斯新聞（Dallas News）網站報導，德州公共安全部告訴KDFW電視台（KDFW TV），這兩名女子在車禍中受到嚴重內傷，但預期可復元。KDFW電視台報導，這輛汽車疑似超速翻覆。
馬布特的看護楊恩（Sondra Young）表示，22歲駕駛開車失控翻覆後，她撥打911報警。楊恩說，她協助馬布特從車子救出女駕駛與另1名女乘客。
楊恩告訴KDFW電視台：「真是太厲害了，高齡85歲還能把人拖進車庫。我實在不敢置信。他連路都走不穩了。」
當地緊急事務志工佛萊明（Keith Flemming）讚揚馬布特阻止了一場悲劇。他說：「如果不是這名紳士將她們拉出，可能無法倖免於難。」（譯者：中央社張曉雯）1060110
(中央社)
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