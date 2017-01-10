爭黃復興選票 洪秀柱：誰適合就投給誰
媒體報導，黃復興黨部可能倒戈支持前副總統吳敦義，遭黃復興黨部否認。國民黨主席洪秀柱今天表示，大家覺得誰最適合就投給誰，沒有關係。
洪秀柱中午與媒體餐敘前受訪表示，黃復興黨員同志心中的主見很深，而且事實上大家知道要選的幾個人在黃復興心中也都有一定份量，大家覺得誰最適合就投給誰，沒有什麼關係的。
吳敦義昨天宣布參選黨主席，提到不公不義選舉，是否劍指黨中央？洪秀柱說，她從不從負面看事情，若大家認為不公不義，確實每次選舉若大家覺得不公平，心中就會有怨有恨，任何作業都是公平公正公開，很多規範從以前到現在都是有所規定，讓大家清楚明白就好。
外傳已請辭的副主席詹啟賢可能參選黨主席，洪秀柱說，消息從何而來不太清楚，「他也是個人才」，若他有意願，有什麼不可以呢？1060110
(中央社)
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