與強硬派穆斯林演習 印尼軍官遭撤職

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印尼萬丹省勒拔縣軍區指揮官近日和強硬派穆斯林團體伊斯蘭防衛者陣線在當地舉行聯合演習，引發輿論譁然。事件傳開後，這名指揮官遭軍方撤職。

印尼新聞網站Tribunnews等媒體報導，伊斯蘭防衛者陣線5日在萬丹省勒拔縣（Lebak）演習，令外界震驚的是，這次演習還邀請印尼軍方人員參加，其中包括勒拔縣軍區指揮官茲．烏拜迪拉中校（Czi Ubaidillah）擔任這次演習的指揮官。

這場演習的圖片被伊斯蘭防衛者陣線上傳到社群媒體Instagram後，引發各界譁然。

伊斯蘭防衛者陣線是印尼近來數波反雅加達省長鍾萬學示威的主力成員，這個團體認為鍾萬學日前的演講褻瀆可蘭經，要求警方逮捕鍾萬學。

印尼軍方表示，整個演習並非軍事演習，而是保安演習。

不過，印尼軍方也表示，這場演習並不符合國軍機制。按照現行法規，演習必須徵求上級批准，勒拔縣軍區指揮官必須先請示軍區司令官。由於程序出錯，相關軍方人員將受到處罰。

印尼軍方認為，勒拔縣軍區指揮官茲．烏拜迪拉中校與伊斯蘭防衛者陣線聯合主辦衛國演習，犯下明顯錯誤，不符合國軍機制，將他撤職。1060110

(中央社)