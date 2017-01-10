物聯網搭樂齡老化 銀髮族搶修線上課程

別再說老人不懂科技，北醫大磨課師開設「物聯網促進樂齡老化」線上課程，短短幾天就吸引4000多人來學習，逾半是65歲以上老人，最高齡是84歲。

台北醫學大學磨課師（MOOCs）課程與歐洲線上課程平台「FutureLearn」合作，推出系列線上課程，其中全球唯一的「物聯網促進樂齡老化」線上課程，短短幾天吸引4000多人註冊學習，逾半數是65歲以上老人，包括歐洲、美國等。

開課教師、台北醫學大學醫學資訊研究所印度籍助理教授雪必兒（Shabbir）表示，因應高齡社會來臨，這個課程也吸引許多高齡長者來學習，65歲以上的銀髮族學生就佔54%，其中14%還是75歲以上族群，年紀最大的84歲的英國學生。

對於課程如此受歡迎，雪必兒認為，現在懂電腦、3C的老人越來越多，磨課師課程能打破年長者行動不便的限制，在家用網路就能上課，而且將物聯網應用在活躍老化的課程，也能幫助年長者及早預防或及早治療疾病。

雪必兒指出，課程為期4週，每週2小時，分為4大課程主題，包括如何應用物聯網工具改善跌倒、中風復健、失智和睡眠障礙等，例如中風老人可透過結合電子計步器的智慧手環，即時傳遞數據讓復健師評估活動量，年長者也可多玩運用腦力的益智遊戲來預防失智，或透過互動式「睡眠教練」App，來設定良好作息的生活目標。

曾有學生回饋，原本醫師希望他戴智慧手環，他自認不需要也不會用，但上完課後才發現智慧手環的好處，反而請女兒買給他當生日禮物。雪必兒表示，「物聯網促進樂齡老化」每週課程分為6個章節，學生依據課程所學回答問題，中間穿插參考文章或影片，只要完成24個章節，就可獲頒課程參與證書。1060110

(中央社)