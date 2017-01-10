見奧蒂嘉 李大維轉頭看電視才知被直播

外交部長李大維今天說，總統蔡英文會見尼加拉瓜總統奧蒂嘉，被現場轉播，「連我們的大使館也事前完全沒掌握」；李大維坦言，他轉頭看電視才發現直播。

但李大維強調，今天談話氣氛非常愉快，跟國內前段時間的揣測是完全相反的。

蔡總統今天下午抵達尼加拉瓜，晚間與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、奧蒂嘉的夫人暨副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面；台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看尼國電視直播才知道。

蔡總統見完奧蒂嘉後，緊接著出席尼加拉瓜牛肉商的歡迎晚宴。媒體喊話詢問「總統會面為什麼不讓我們知道？怕奧蒂嘉向妳要錢嗎？」不過，蔡總統看著媒體不發一語。

外交部長李大維稍後受訪指出，明天是奧蒂嘉的就職大典，這次有6個國家元首來，還有許多特使團，所以事前對兩國元首會見的時間始終無法敲定，但「我們也感覺到尼國政府的誠意」。

李大維說，代表團約傍晚5時30分進入尼國旅館，6時10分接到電話，6時30分見，談了1小時45分，相當長的對話。

李大維坦承，現場轉播，「連我們的大使館也事前完全沒掌握」，尼國今天是就職前一天，所以整個的進行是比較特殊的情形。

人也在會面現場的李大維坦言，「我也是回過頭看電視台有第6台，問大使是不是live轉播，他說是，他也嚇一跳」。

媒體追問，大使有失職嗎？李大維說，倒不是大使失職，大使與總統府保持很好的聯繫，「我們老早就知道會見，但確實的時間6點半並沒有告訴我們，一直等到我們到旅館，才跟我們說6點半見」，但是，「這個過程非常平順，報紙傳那麼多，總統也問過我，我回說『我相信我的大使』」。1060110

(中央社)