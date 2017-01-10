農曆春節出遊 觀光局公布易塞車景點

我要評比

農曆春節假期將至，觀光局今天預估，金瓜石、九份、八斗子、八卦山、日月潭和阿里山等都是易塞車景點，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具。

今年農曆節連假有6天，許多民眾都會趁機全家出門旅行，觀光局今天公布容易塞車景點，包括金瓜石、九份、海科館、八斗子、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村。

另外，北門水晶教堂、關子嶺、屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、初鹿牧場、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區也都是易塞車景點。

觀光局表示，為鼓勵民眾於春節期間運用公共運輸工具出遊，已規劃於八仙山國家森林遊樂區、日月潭、阿里山、關子嶺、茂林及太魯閣等重點觀光遊樂地區闢駛接駁專車，民眾可多加利用。

觀光局同時輔導旅行社在春節期間推出59條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，並輔導縣市政府、國家風景區管理處開行39條「台灣好行」景點接駁公車，民眾可至台灣觀光資訊網taiwan.net.tw查詢。1060110

(中央社)