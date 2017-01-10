布裘達成離婚協議：共同致力家庭療癒

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好萊塢影星安潔莉娜裘莉彼特與布萊德彼特今天發表共同聲明說，已在1個私人法庭就離婚處理達成協議，將共同致力於家庭療癒和團聚。

美聯社報導，兩人今晚發給美聯社的聲明指出，為將離婚細節保密，委任私人法官仲裁。

聲明指出：「兩造和各自委任律師已簽署保留子女和家庭隱私權的協議，所有法庭文件列為機密，委任私人法官就必要法律決定進行裁定，並使遺留問題迅速解決。父母雙方都致力採取一致行動，來落實療癒和團聚。」

這是安潔莉娜裘莉彼特（Angelina Jolie Pitt）去年9月訴請離婚後，首度發表共同聲明。她的律師曾表示，是「為家庭健康」而興訟。

當局對布萊德彼特（Brad Pitt）疑似在私人飛機上對15歲兒子施暴展開調查。不過熟知本案的消息來源表示，他未涉任何不當行為。

廣受矚目的離婚官司通常委任私人法官審理，藉以避免離婚的許多細節曝光，並透過談判達成裁定。

兩人6名子女的監護權是這場官司首要問題，裘莉一開始就聲請單獨監護權。美國加州法律有利共同監護，不過最終安排通常經父母雙方同意，並行諸書面協議。（譯者：中央社何宏儒）1060110

(中央社)