台媒不知台尼元首會面 立委同聲譴責

國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天受訪表示，總統蔡英文抵達友邦尼加拉瓜訪問，對方居然不給行程，對台相當不尊重。民進黨立委趙天麟說，外交部一定要跟邦交國提出鄭重交涉。

蔡總統日前展開9天8夜的「英捷專案」，昨天下午抵達尼加拉瓜，晚間與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面，但台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看電視才知道。

對此，江啟臣今天受訪表示，就他了解，出訪團在尼國的行程在蔡總統到達前，公開的部分都還是空白，這是對台灣相當不尊重，相關單位應該要給說明。

江啟臣指出，尼國是台灣的邦交國，沒有任何的敏感性，但國家元首到邦交國訪問，對方居然不給行程、不給採訪、不給公開，這樣的安排作為，讓人合理懷疑雙邊關係是否生變，台尼邦交上是否有危機存在。

趙天麟表示，台灣處境艱難，確實會受到很多委屈，但這樣的情況發生在台灣的邦交國，呼籲外交部跟友邦要適可而止，希望外交部一定要跟邦交國提出鄭重交涉，後面的訪問不要再出現同樣的情況。

對於台尼關係是否生變？趙天麟指出，外交關係的維繫，現在不做悲觀的判斷，畢竟奧蒂嘉還是邀請蔡總統去參加就職典禮，但不能為了維持實質關係的延續，而對於採訪自由有所怠慢或不禮貌，這是不應該的。1060110

(中央社)