台媒不知台尼元首會面 立委同聲譴責
國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天受訪表示，總統蔡英文抵達友邦尼加拉瓜訪問，對方居然不給行程，對台相當不尊重。民進黨立委趙天麟說，外交部一定要跟邦交國提出鄭重交涉。
蔡總統日前展開9天8夜的「英捷專案」，昨天下午抵達尼加拉瓜，晚間與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面，但台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看電視才知道。
對此，江啟臣今天受訪表示，就他了解，出訪團在尼國的行程在蔡總統到達前，公開的部分都還是空白，這是對台灣相當不尊重，相關單位應該要給說明。
江啟臣指出，尼國是台灣的邦交國，沒有任何的敏感性，但國家元首到邦交國訪問，對方居然不給行程、不給採訪、不給公開，這樣的安排作為，讓人合理懷疑雙邊關係是否生變，台尼邦交上是否有危機存在。
趙天麟表示，台灣處境艱難，確實會受到很多委屈，但這樣的情況發生在台灣的邦交國，呼籲外交部跟友邦要適可而止，希望外交部一定要跟邦交國提出鄭重交涉，後面的訪問不要再出現同樣的情況。
對於台尼關係是否生變？趙天麟指出，外交關係的維繫，現在不做悲觀的判斷，畢竟奧蒂嘉還是邀請蔡總統去參加就職典禮，但不能為了維持實質關係的延續，而對於採訪自由有所怠慢或不禮貌，這是不應該的。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。