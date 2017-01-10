無懼高雄巨蛋遼闊視野 南山11記三分轟垮光復

南山高中張鎮衙飆進4個三分球。（葉士弘攝）

105學年度HBL高中籃球聯賽男子組12強今在高雄巨蛋登場，這也是HBL首度進軍高雄巨蛋，相較於過去在高雄中學，球員轉戰巨蛋首要克服的就是投籃時的遼闊視野，但去年曾在台北小巨蛋表現精彩的衛冕軍南山高中，似乎不受影響，首戰就狂飆11個三分球，以91比53擊敗光復高中，順利拿下首勝。

HBL首度進軍高雄巨蛋，視野遼闊。（葉士弘攝）

「我們就利用昨晚1小時練球時間適應。」南山教練許時清強調，賽前特別跟球員做心理建設，重點是防守，其他空間感等都不該成為問題。此外，他也強調，相較於台北小巨蛋籃框後很空曠，高雄巨蛋比較沒那麼深，更適合打籃球。

儘管南山首戰輕鬆取勝，但許時清認為，外線每場比賽狀況難說，但球員防守細節做得不好，導致犯規過多，進攻雖有外線火力，卻有太多失誤，都是贏球需要檢討的部分，尤其預賽結束後特別加強的戰術都執行不佳，打法過於單調，他說：「下午再帶到雄中的室外場地練一下。」

南山張鎮衙砍進4個三分球，攻下全場最高17分，一掃預賽低迷，他不受高雄巨蛋空間感影響，他透露祕訣是「眼裡只有籃框」，他笑說：「場地不一樣，但籃框都一樣，就放開來打，就比較準。」

(中時電子報)