許孟哲拚10年 入選冰球國手為台出賽

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藝人許孟哲入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，將代表台灣出國比賽，許孟哲說，「10年了從沒放棄，現在終於有機會展現自己實力」。

許孟哲今年2月將代表台灣前往日本北海道札幌參加亞洲冬季運動會，以及4月由國際冰球總會主辦、在保加利亞的世界盃冰球成人錦標賽。

10年前就熱衷冰上曲棍球運動，許孟哲開玩笑說，當初選冰上曲棍球，就是因為可以在冰場裡練習，「可以一邊運動一邊吹冷氣，又可以挑戰刺激有速度感的冰球」。

他表示，10年前就跟自己說「要做就做到最好」，訂下目標，希望有一天可當上選手出賽，「我很替自己驕傲，10年了從沒放棄，現在終於有機會展現自己實力，接下來會更努力練習」。

許孟哲6日錄完主持節目「飢餓遊戲」，從台中趕回台北參加球隊徵選，9日公布徵選結果，終於一圓冰球選手夢，許孟哲很感謝大家的愛護與祝福，預計今天下午5時30分現身受訪。1060110

(中央社)