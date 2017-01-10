遠距上班 唐鳳：政委打卡沒有效果

行政院「數位政委」唐鳳採行遠距上班，她今天表示，政務委員打卡並沒有效果，但大家會了解要得到政委回應就只能用電子系統，好處就是讓辦公室無紙化。

唐鳳今天接受廣播節目專訪，主持人提問對唐鳳如何安排工作時間？唐鳳回答，每週一二四在院內配合院會、政務會議及其它協調會議，週三及週五是遠距上班，是去不同機關甚至找一家咖啡廳去工作。主持人說對政委遠距上班很有疑問，這樣對其它人怎麼交代？

她說辦公室同事都沒有打卡，且「政委打卡沒有效果的」，同事也在不同地方視察，政委不一定要在政院，她固定把院內的時間排在一起，其它的時間去外面視察，「去算我在院內與不在院內的時間其實沒差那麼多」。

她說，但把遠距上班這件事規則化後有個好處是，有政委層級使用後，別人想要用就可以有前例，可以做為示範，另一個好處「我不在院內但會線上溝通，就是可讓辦公室無紙化，不用在辦公室看著堆積如山公文，一個個簽」，「遠距上班，就是你要得到我即時回應，就只能用電子系統，一封email，我2分鐘就回，這樣大家會了解紙本是無效率」。

此外，主持人也提問之前被網友批評找公務員鄉民，「開放政府有用嗎？想硬幹還不是硬幹」，唐鳳對此則回答，民眾的批評主要是若有事務官報名，但政務官不會用，可能「只是玩好玩的」。對此，她說，事實上有蠻多部會的次長希望用PTT的鄉民當部會開放政府連絡人，結果有人真的進來了，當上某部會的開放政府連絡人，所以這事是真的發生了，方法是有用的。

據媒體先前報導，唐鳳辦公室在PTT上發文徵求「對開放政府有興趣的公務員鄉民」，盼從PTT上找到隱身在茫茫公務員海中的熱血鄉民投身開放政府行列，引發網友熱烈討論，不過批評多於支持。1060110

(中央社)