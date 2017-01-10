國民黨談浩鼎 民進黨：老狗玩不出新把戲
前中研院長翁啟惠遭起訴，國民黨質疑總統蔡英文的政商關係。民進黨今天批評國民黨「老狗玩不出新把戲」，造謠生非，完全不負責任，國民黨主席洪秀柱應該鄭重道歉。
國民黨文傳會副主委胡文琦上午舉行記者會，他認為，蔡總統家族與浩鼎關係密切，其二哥遭爆是浩鼎第五大股東，股票是否全數處分出清，蔡總統應對外說明；懷疑蔡總統複雜的政商關係究竟為何？
民進黨發言人王閔生透過新聞稿表示，國民黨去年就炒過此案，意圖把蔡總統與翁啟惠做成連結，進行政治抹黑，果然是「老狗玩不出新把戲」。
王閔生重申，檢方已經清楚說明此案，蔡總統家人部分「查無不法」，因此勿再做無謂的政治操作並無中生有；此外，副總統陳建仁以專家身分出席受邀出席專家會議，與公司營運無涉，也僅以證人身分配合檢方調查。
王閔生表示，事實已經很清楚，國民黨這種貼標籤的惡質行徑早就被打臉，現在發言系統還在冷飯熱炒、造謠生非，完全不負責任，洪秀柱應該鄭重道歉。
王閔生表示，民進黨也希望國民黨應該保有作為一個最大在野黨應有的格局，一起為更好的民主品質努力，務必謹言慎行，勿為一黨之私，為自己的黨主席之爭而一味的攻擊、扭曲、造謠及抹黑，對國家社會都不是好事。1060110
(中央社)
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