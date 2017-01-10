談軌道運輸 賀陳旦：國家責任不能止於畫一條線

今交通部舉辦新春記者會，交通部長賀陳旦針對「大台中山手線」、高鐵延伸至屏東等軌道運輸議題表示，軌道建設與公路建設不同，不能「畫一條線」就結束責任，還必須營運軌道運輸，也要有技術規模、養護基地。他強調，地方政府固有期待，但軌道運輸「容易生、不容易養」，需共同努力。

賀陳旦也在簡報指出：「各縣市提出鐵路及捷運延伸路廊，如沿線土地使用及運量不足以支撐營運及建設費用，優先推動公路公共運輸系統，考量引入複合式軌道系統。」

他舉例，複合式軌道系統如路軌兩用車；沿線土地使用及運量不足以支撐營運及建設費用，可用輕軌快鐵等。他也說可結合觀光，如未來恆春觀光鐵路建設完成，可像歐洲一樣，有開天窗的列車。

賀陳旦也延續上任後一貫「不必要的建設不必做」的風格，再次說明：「希望做必要的建設」。但會依循行政院期待，此後30年內都會評估各項工程可能性，包括軌道建設。

山手線主要工程項目，包括「海線大甲與山線后里新建串聯鐵路（上環彩虹線）、成功到追分雙軌化（下環微笑線）、海線鐵路雙軌高架化、山線鐵路高架化，從大慶延伸至烏日站，下環微笑線中央已編列15.4億元經費推動中。

屏東縣立委鍾佳濱去年12月12日於立法院質詢高鐵延伸屏東議題，當時高鐵局局長胡湘麟回覆，交通部已評估4方案，第一，經由高雄鐵路地下化的隧道，跟台鐵共軌進入屏東；第二，沿高雄鐵路地下化工程，新蓋高鐵專用軌道；第三，在高雄市燕巢區蓋一條高鐵支線；第四，研究是否能夠從新左營站直接蓋一條屏東高鐵線。

(中時)