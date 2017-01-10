談軌道運輸 賀陳旦：國家責任不能止於畫一條線
今交通部舉辦新春記者會，交通部長賀陳旦針對「大台中山手線」、高鐵延伸至屏東等軌道運輸議題表示，軌道建設與公路建設不同，不能「畫一條線」就結束責任，還必須營運軌道運輸，也要有技術規模、養護基地。他強調，地方政府固有期待，但軌道運輸「容易生、不容易養」，需共同努力。
賀陳旦也在簡報指出：「各縣市提出鐵路及捷運延伸路廊，如沿線土地使用及運量不足以支撐營運及建設費用，優先推動公路公共運輸系統，考量引入複合式軌道系統。」
他舉例，複合式軌道系統如路軌兩用車；沿線土地使用及運量不足以支撐營運及建設費用，可用輕軌快鐵等。他也說可結合觀光，如未來恆春觀光鐵路建設完成，可像歐洲一樣，有開天窗的列車。
賀陳旦也延續上任後一貫「不必要的建設不必做」的風格，再次說明：「希望做必要的建設」。但會依循行政院期待，此後30年內都會評估各項工程可能性，包括軌道建設。
山手線主要工程項目，包括「海線大甲與山線后里新建串聯鐵路（上環彩虹線）、成功到追分雙軌化（下環微笑線）、海線鐵路雙軌高架化、山線鐵路高架化，從大慶延伸至烏日站，下環微笑線中央已編列15.4億元經費推動中。
屏東縣立委鍾佳濱去年12月12日於立法院質詢高鐵延伸屏東議題，當時高鐵局局長胡湘麟回覆，交通部已評估4方案，第一，經由高雄鐵路地下化的隧道，跟台鐵共軌進入屏東；第二，沿高雄鐵路地下化工程，新蓋高鐵專用軌道；第三，在高雄市燕巢區蓋一條高鐵支線；第四，研究是否能夠從新左營站直接蓋一條屏東高鐵線。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。