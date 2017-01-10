韓國瑜出面協商 北農工會春節不怠工了

台北市政府依市議會決議，將調漲委託台北農產公司所經營第一果菜批發市場的使用費15%。北農工會為抗議此舉可能影響員工生計，原先揚言春節前怠工三天。北農總經理韓國瑜今早率一級主管與工會協商，並達成共識：原訂一月十九日召開工會臨時會員大會，決定延後召開，春節前工會仍會在工作崗位上全力以赴，確保蔬果運銷順利；北市府調漲北農的各項使用費15%，工會將於春節後繼續協商。

台北市政府委託北農營運的第一果菜批發市場合約去年底到期前，議會要求市府修改合約，除將約期改為半年一約，更一舉調高拍賣場、停車場及冷藏庫使用費至上限15％。

北農工會為抗議此舉可能影響員工生計，原本打算春節前怠工三天。但今早勞資協調，北農工會表示，春節前將不會怠工，維持蔬果拍賣正常運作，年後則會持續透過各種管道尋求救濟。

韓國瑜會後表示，協商過程掏心挖心肺將實情向工會報告，工會也訴說委曲，農曆春節一旦怠工將造成農民、市民及北農企業形象三輸。工會理事長張寶智說，瞭解韓國瑜與一級主管承擔的壓力很大，工會才決定春節前不怠工，至於調漲的費用方面，他表示，春節後將想盡辦法協商，看是否有轉圜的餘地，希望北市府可以不要調漲使用費。

(中時)