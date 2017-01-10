馬英九涉司法關說案出庭 190警力維安

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台北地方法院今天下午2時，針對司法關說洩密案開庭，前總統馬英九、民進黨立委柯建銘將出庭。台北市警察局中正一分局指出，共出動約190名警力維安，防範未然。

柯建銘日前指控馬英九在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，向台北地方法院提出自訴，北院今天以被告身分，再度傳喚馬英九到庭應訊。

由於場外有少數民運人士聚集，警方絲毫不敢大意。中正一分局督察組長林本泓表示，包括建制警力在內，共約190名員警在北院周圍維安，防止有衝突發生。

此外，警方也在北院門口架設多層護欄，防範未然。1060110

(中央社)