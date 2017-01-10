韓星花美男丁一宇忍病痛 入伍當公益兵

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南韓演員丁一宇所屬經紀公司表示，丁一宇於5日順利結束了新兵基礎軍事教育訓練，並於昨天起正式以公益兵（相當於替代役）身分服兵役。

南韓「日刊體育」報導，丁一宇在2006年和演員李敏鎬一起遭遇交通事故，肇事車輛中的一名乘客死亡，丁一宇之後被診斷患有腦動脈瘤。

據報導，丁一宇在訓練過程中多次出現嚴重的頭痛症狀。論山新兵訓練所勸他提前退出訓練，要求他在48小時內決定是否離開訓練所。

但丁一宇毫不動搖，他所屬經紀公司表示，「丁一宇堅決要按照正常程序完成軍事訓練，雖然頭痛發作了幾次，但本人忍痛堅持了下來。」

據報導，丁一宇已在首爾瑞草區開始服役，預計於2018年12月7日退伍。

丁一宇曾主演「花美男拉麵店」，他與朴素淡、安宰賢、李正信、孫娜恩等人共同演出浪漫愛情喜劇「灰姑娘與四騎士」1060110

(中央社)