食品科技能輔導班奏效 嘉陽高中學子增功力

嘉陽高中烘焙食品科技能輔導班成果展，學生展現創意嘗試果雕等技法。（陳淑娥攝）

嘉陽高中時尚造型科技能輔導班成果展，學生以創意變裝呈現，打扮成殭屍參加反毒遊行。（陳淑娥攝）

嘉陽高中聘請中部大學師資，開辦烘焙食品科技能輔導班，成果展上學生創意十足，大膽嘗試果雕，花了半小時完成一對天鵝頭，學生們開心的說：「技能輔導班讓我們更懂得掌握烘焙藝術技巧！」未來念大學還可以折抵部份學分。

嘉陽高中指出，為精進學生烘焙食品能力，利用周六開辦技能輔導班，特請弘光科大餐旅系教授吳朝福等師資授課，每學期8次課，讓對烘焙有興趣的學生更深入學習，等同先修大學課程，未來念大學可以折抵部份學分。

烘焙食品科技能輔導班上周舉行成果展，一年級王婕妤大膽嘗試果雕，利用蘋果打造兩隻栩栩如生的天鵝。她說，最難刻的就是天鵝頭，因為嘴巴和脖子都很細長，一不小心就會刻斷失敗，完成一對天鵝頭得耗費半小時。

二年級魏娗宣、張錚禎、董詠淇表示，「技能輔導班課程讓我們更懂得掌握烘焙藝術技巧。」他們合力製作「踏青」、「野莓撞見洛神花」，利用阿嬤親自醃製的洛神花，包覆在乳酪蛋糕內，酸甜滋味，每口都吃的到阿嬤的味道。

(中時)