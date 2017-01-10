中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

食品科技能輔導班奏效 嘉陽高中學子增功力

中時
點閱18
我要評比
2/10
食品科技能輔導班奏效 嘉陽高中學子增功力
嘉陽高中烘焙食品科技能輔導班成果展，學生展現創意嘗試果雕等技法。（陳淑娥攝）
食品科技能輔導班奏效 嘉陽高中學子增功力
嘉陽高中時尚造型科技能輔導班成果展，學生以創意變裝呈現，打扮成殭屍參加反毒遊行。（陳淑娥攝）

嘉陽高中聘請中部大學師資，開辦烘焙食品科技能輔導班，成果展上學生創意十足，大膽嘗試果雕，花了半小時完成一對天鵝頭，學生們開心的說：「技能輔導班讓我們更懂得掌握烘焙藝術技巧！」未來念大學還可以折抵部份學分。

嘉陽高中指出，為精進學生烘焙食品能力，利用周六開辦技能輔導班，特請弘光科大餐旅系教授吳朝福等師資授課，每學期8次課，讓對烘焙有興趣的學生更深入學習，等同先修大學課程，未來念大學可以折抵部份學分。

烘焙食品科技能輔導班上周舉行成果展，一年級王婕妤大膽嘗試果雕，利用蘋果打造兩隻栩栩如生的天鵝。她說，最難刻的就是天鵝頭，因為嘴巴和脖子都很細長，一不小心就會刻斷失敗，完成一對天鵝頭得耗費半小時。

二年級魏娗宣、張錚禎、董詠淇表示，「技能輔導班課程讓我們更懂得掌握烘焙藝術技巧。」他們合力製作「踏青」、「野莓撞見洛神花」，利用阿嬤親自醃製的洛神花，包覆在乳酪蛋糕內，酸甜滋味，每口都吃的到阿嬤的味道。

(中時)

關鍵字：技能輔導班烘焙大學學生
點閱18
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。