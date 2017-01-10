弘光學生上梨山 宣導水果套袋分類丟棄
台中市梨山地區盛產蘋果、雪梨，許多水果套袋在未分類下丟棄，造成清潔隊極大負擔，弘光科大學生遠赴梨山，宣導分類回收並掃街淨山，果農允諾會配合，還主動送水果致謝，一群弘光師生直呼「辛苦都值得了！」
弘光科大前年辦理環保署環境教育計畫時，得知果農套袋保護水果，但是採收後，袋子幾乎常沒有分類就丟掉，造成清潔隊很大的負擔，尤其在偏鄉人力有限情形下，需要花更多的時間整理。
環安系師生一行24人，前一晚夜宿梨山，一大早前往最熱鬧的街頭，徒步發放DM宣導，逢人就停下腳步說：「記得水果套袋要分類」，並示範分類方式，下午馬不停蹄進行掃街，清出不少水果塑膠袋。
「果農熱情招呼，瞬間整個疲憊都沒了！」陳思翰、陳美樺指出，遠赴梨山起大早徒步宣導雖然累，但志工服務學習到如何與人相處，也讓淨山活動中充滿更多力量。邱浩瑄、陳琮傑說，起初跟農民介紹分類時，會緊張而不知道講什麼，經過一兩次就習慣了。
(中時)
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