繼承土地遺產設圍籬 妨害出入遭起訴
67歲、64歲陳姓兄弟，前年繼承父親名下一筆位於豐原區大順街的既成巷道土地後，在地界處搭設鐵皮圍籬「封巷」，且擔心成為養護道路不願配合鋪柏油，致附近住戶必須在狹路迴轉，不時發生碰撞意外而告發。檢方認為兩人所為確已造成公眾往來危險，依妨害公眾往來安全罪嫌起訴。
由於豐原區大順街81巷，作為公眾通行巷道已有20、30年，巷道內有數十戶居民長期由該巷道往來，去年3月下旬該巷道要舖設柏油，陳姓大哥雇工在巷道東西兩側地界處，面積約40平方公尺搭設圍籬，導致人車無法通行大順街至圓環北路2段，必須在狹路迴轉；弟弟則是拒絕個人土地被鋪設柏油。之後接連發生車輛迴轉碰撞意外，有民眾因而向地檢署告發封巷違法。
對於遭告發，陳姓兄弟都「滿腹委屈」，哥哥供稱，當初為了繼承父親的該筆土地，還繳了96萬元遺產稅，他納悶：「本來就是私人土地，為什麼土地讓人通行，還要被告？」
陳姓弟弟則稱，所為都是為了保護自己的財產，如果同意鋪柏油，就會被認定是養護道路，明明是自己的土地卻動彈不得，要蓋房子也蓋不了。
但檢方認為，該巷道已長期供眾行使，陳姓兄弟路封路行為，導致壅塞路段難以往來通行，將使人車可能發生危險，依妨害公眾往來安全罪嫌起訴兩人。
(中時)
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