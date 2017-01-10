ICRT訪問陳忠 闡述新南向台印尼合作
中華民國駐印尼代表陳忠日前接受台北國際社區廣播電台（ICRT）訪問指出，在「新南向政策」互利互惠原則下，台灣與印尼能互補合作，尋求雙贏。
陳忠日前接受ICRT電台訪問，講述新南向政策要旨以及在新南向政策之下，台印尼關係未來發展的前景與展望。
陳忠表示，台灣在印尼投資遍及農漁業、電子零件、汽車零件與紡織等產業，為印尼帶來大量就業機會。未來雙方也可在生產科技創新、商業模式創新與產品創新持續合作。
他指出，在新南向政策互利互惠原則之下，台灣對印尼投資也盼能與印尼經濟發展趨勢及需求互補，以尋求雙贏。
例如電子商務有可為之勢，印尼上網人口眾多，電子商務市場蓬勃，台灣可在商業模式與物流方面為印尼電子商務發展提供助力。
在農漁業方面，陳忠表示，台、印尼雙方於2016年簽署「台印尼農業合作協定」，並舉辦諮商會議，為台印尼已具40年基礎的農漁業合作增添動能。
在教育方面，陳忠指出，印尼學生赴台留學人數持續增加，目前印尼已成為赴台的東南亞學生第二大來源國。這些印尼留學生成為促進台、印尼人民交流與相互了解的礎石。
中華民國駐印尼代表處表示，上述採訪已於昨天在ICRT播出，屬於ICRT「南望」（Looking South）系列採訪之一。相關資訊可於ICRT網站「南望」專區查詢。1060110
(中央社)
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