成都女大學生帶9旬奶上大學 網友哭了

中國大陸一名成都大學的大二學生劉琳，去年經歷父親病逝，奶奶意外摔跤骨折，因此她把奶奶接到自己學校附近出租屋，一邊上大學一邊照顧她。此舉感動許多大陸網友，許多人紛紛按讚。

綜合大陸微博報導，劉琳今年21歲，她把奶奶接到自己在學校附近的出租房屋後，每天幫奶奶穿衣服，做飯，買來貓咪陪伴奶奶。

劉琳說，「以前，都是奶奶照顧我。如今，我要照顧好她。」

這個故事感動許多大陸網友，許多人紛紛按讚。

有網友感慨留言說，「很多孩子都可能做不到這樣，更別說還隔代的孫女。在這個為錢為生活奔波的社會，真的好多老人都是晚年在敬老院或者保姆照料，真正說孩子在身邊盡孝照顧的很少，很佩服這個小姑娘。」

還有網友說，「現代社會這種姐弟太缺乏了，不僅是承擔責任，我更欽佩你們在遭遇家庭的破碎之時沒有選擇頹廢和消極，樂觀善良不卑不亢是我一生要學習的。最後說一句，你們真的很棒，社會有你們，真好。」1060110

(中央社)