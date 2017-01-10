年輕人凍得無法穿褲子 警方送上還魂湯
24歲年輕男子到合歡山遊玩，雖然穿2件長褲，但凍得無法拉上，縮在涼亭內，所幸巡邏員警發現，帶回派出所送上「還魂湯」。
入冬後最冷的鋒面襲台，花蓮中橫合歡山昨天晚上溫度降到攝氏9度。花蓮縣警察局新城分局巡邏車經過金馬隧道東端時，警員溫富來下車準備到公廁小便時，忽然被微弱的呼救聲嚇一大跳。
溫富來在黑暗中尋找聲音來源，發現1男子縮在涼亭長凳上。男子看到溫富來的手電筒燈光，微弱地說「可以載我去派出所嗎？」，男子身體不斷顫抖，牙齒打顫發出咯咯聲。
溫富來推測，男子已瀕臨失溫險境，於是和同事李振瑋、湯証翔將男子扶至巡邏車內開起暖氣，再疾馳回合歡所安置。
男子雖然穿了2件長褲，但只拉到大腿，無法再往上拉，內褲都露出來，原來是身體已經凍僵，「沒有力氣了」。
員警趕緊送上高熱量的甜薑湯、高粱酒祛寒，狀況稍微回穩後，再送上熱騰騰的羊肉爐，男子終於回復正常體溫。男子隨即昏睡在椅子上，經過一夜好眠今早離開合歡派出所。
警方調查，男子24歲，姓吳，台中人，剛從交通大學畢業，前天從家裡出發，獨自一人騎機車環半島。昨天下午抵達太魯閣時，天氣很好，未料下午上山遇到濃霧，雙手被凍僵，無法騎車，出現幻覺，昏沉沉走進涼亭，當時意識開始不清，所幸巡邏車經過。
山區惡劣的天氣把1個正值青春的男生折騰得不成人形。員警提醒民眾，若受困時不要逞強，一定要向警察或路人求救，以免發生憾事。1060110
(中央社)
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