張敬軒被轟港獨 深夜發聲：堅決反對分裂國家

張敬軒澄清非港獨。（圖／取自張敬軒微博）

《歌手》日前宣布表演陣容有張敬軒、林憶蓮、獅子合唱團的蕭敬騰等人。（圖／取自歌手2017微博）

35歲歌手張敬軒廣州出生，十多年來在香港發展獲得廣大支持，最近他確定將參與《我是歌手5》（今年起改名為《歌手》），和林憶蓮等人尬歌藝，卻在近日被傳支持港獨，引發大陸網友不滿，昨(9日)深夜他終於在微博開腔，澄清：「我是一個中國人，我由始至終都不是『港獨』，我堅決反對一切分裂國家的行為，這是我的原則」。

張敬軒說近來有人在網上捏造不實資料，硬將他貼上港獨標籤，然而從小愛音樂、如今能站在《歌手》舞台的他，卻相當知足惜福說：「想也許有很大一部分原因是我的家鄉給予我的力量一直在我的血液裡流淌。這是中國人的血液，是我無論走到哪裡都不會忘記，也永遠不會改變的」。

張敬軒承認，到了香港發展後獲得廣大支持與熱情，但同時間也收到許多輿論的攻擊，「我之所以在爭論的漩渦裡選擇沉默，是因為我的聲音會被是非的波濤所淹沒」，豈料沉默無法帶來真相，他便決定發聲澄清，無奈強調絕非港獨，並表示「我別無他法，既然我為音樂而生，那麼我只有好好唱歌，為我愛的，和愛我的，為真正懂我的一切而唱」。

(中時電子報)