年節吃五穀雜糧養生 3種人當心腸胃出狀況

一般來說不需經過太多加工過程的食物，升糖指數越低，身體會需要較長時間消化，避免血糖快速上升，有助預防糖尿病、心血管疾病等。圖片來源：健康365

飯和麵幾乎是國人每天會食用的主食，但隨著飲食型態與工作性質的改變，白飯與麵類的升糖指數高，對現代人而言是一大負擔，因此市面上也出現許多非精緻穀物的食品，食用非精緻穀物對健康到底有那些好處？

我們常吃的白米，都會經過精緻、加工的程序，營養價值低，而糙米、胚芽米、和白米的差別在於精緻程度，由高到低依序是白米－胚芽米－糙米，因此糙米保留的營養越完整，含有豐富的纖維質、礦物質、蛋白質及維生素等，白米幾乎只留有澱粉，而五穀米是混和其他雜糧的統稱，常見的雜糧有糙米、燕麥、薏仁、小米、豆類等等，提升了營養豐富性。

近年許多專家都提倡應該食用非精緻穀物如：五穀飯、糙米飯、燕麥麵等，取代白飯與麵，一般來說不需經過太多加工過程的食物，升糖指數（GI）越低，身體會需要較長時間消化，避免血糖快速上升，有助預防糖尿病、心血管疾病等，雖然好處多多，但非精緻穀物也會造成身體負擔，要提醒以下疾病的患者應小心食用：

1. 痛風、腎臟病患者：全穀類中的胚芽，含有高量的普林，會引發尿酸增高，加重痛風症狀，且蛋白質、鉀、磷含量偏高含量都偏高，對腎臟病患者會造成極大負擔。

2. 腸胃不適、消化不佳者：粗糙、纖維質含量高的五穀類食物，會造成腸胃負擔，且容易脹氣。

3. 腸胃檢查前、手術前後：避免造成腸胃負擔，不應吃非精緻穀物類。

也提醒民眾，年節期間擔心大魚大肉過於負擔，想準備五穀雜糧取代白飯，仍應適量食用；低升糖指數並非低熱量，不可無節制地食用，同時也要均衡攝取蔬果與生鮮食材，不只預防疾病也可提升身體免疫力。

(中時電子報)