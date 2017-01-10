蘋果高層月底訪印度 談在當地製手機

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蘋果高層主管傳25日將訪問印度與印度資訊科技和財政部門官員會面，商討蘋果「來印度製造」（Make in India）計畫。

先前，已有多家媒體報導，蘋果將透過台灣緯創和富士康在印度設廠製造iPhone手機，以降低成本使價格更具競爭力，擴大在印度的市場占有率。

「新德里電視台」（NDTV）報導，蘋果高階主管預計25日抵達，與印度政府就生產iPhone、在印度開設蘋果直營店等事宜進行討論，印度電子資訊技術部、財政部、商務部、產業政策與推廣部、環境與森林部官員將與會。

蘋果在與印度政府的溝通過程中，提出希望獲得長期稅務減免優惠等獎勵措施，但有印度官員日前已向媒體說，如果單獨給蘋果稅務優惠，將對已在印度設廠製造的其他業者形成不公平待遇。

此外，蘋果公司要求印度政府能讓蘋果豁免有關外資在印度開設單一品牌直營零售店，產品必須有30%零組件本地採購的規定，印度財政部也於5月拒絕。

上述問題，都是蘋果高層主管希望與印度政府進一步磋商的議題。

先前已有印度媒體報導，緯創在印度南部科技重鎮班加羅爾設立的廠房，將為蘋果代工iPhone，預計今年4月可以投產，也許今年底就能出貨；緯創並已向印度政府提出擴廠申請。

此外，印度媒體也報導，富士康今年全面啟動在印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）及在南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的投資計畫和人才培育計畫，其中也包括幫蘋果生產iPhone，但量產時間可能再晚一些。1060110

(中央社)