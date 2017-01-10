蘋果高層月底訪印度 談在當地製手機
蘋果高層主管傳25日將訪問印度與印度資訊科技和財政部門官員會面，商討蘋果「來印度製造」（Make in India）計畫。
先前，已有多家媒體報導，蘋果將透過台灣緯創和富士康在印度設廠製造iPhone手機，以降低成本使價格更具競爭力，擴大在印度的市場占有率。
「新德里電視台」（NDTV）報導，蘋果高階主管預計25日抵達，與印度政府就生產iPhone、在印度開設蘋果直營店等事宜進行討論，印度電子資訊技術部、財政部、商務部、產業政策與推廣部、環境與森林部官員將與會。
蘋果在與印度政府的溝通過程中，提出希望獲得長期稅務減免優惠等獎勵措施，但有印度官員日前已向媒體說，如果單獨給蘋果稅務優惠，將對已在印度設廠製造的其他業者形成不公平待遇。
此外，蘋果公司要求印度政府能讓蘋果豁免有關外資在印度開設單一品牌直營零售店，產品必須有30%零組件本地採購的規定，印度財政部也於5月拒絕。
上述問題，都是蘋果高層主管希望與印度政府進一步磋商的議題。
先前已有印度媒體報導，緯創在印度南部科技重鎮班加羅爾設立的廠房，將為蘋果代工iPhone，預計今年4月可以投產，也許今年底就能出貨；緯創並已向印度政府提出擴廠申請。
此外，印度媒體也報導，富士康今年全面啟動在印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）及在南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的投資計畫和人才培育計畫，其中也包括幫蘋果生產iPhone，但量產時間可能再晚一些。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。