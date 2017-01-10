陸女把貓剝皮殺害丟寵物店 網友都怒了
中國大陸微信近來瘋傳一名女子在寵物店買貓後，想「退貨」遭拒，竟把貓剝皮殺害，丟在寵物店門口的照片。此舉引發大陸網友眾怒，對她人肉搜索，已找出這名女子。
大陸都市快報官方微博轉載網友貼文說，一名四川女子在麗江從事洗滌化妝品業銷售，在寵物店買了一隻貓，但第三天因經濟問題而後悔想跟寵物老板「退貨」，但店老板說，非健康問題，活體不退換是行規。
貼文說，雖然老闆答應幫忙轉手，沒想到這名女子竟把貓咪剝皮殺害，並丟在寵物店門口。這篇貼文還附上好幾張貓咪遭剝皮後的屍體照片。
此舉引發大陸網友眾怒，紛紛貼文說，「我記得老人說過，貓是有靈性的，殺了貓會折壽，會倒霉的」、「作為愛貓人士，我發誓見到這人這絕不會手下留情！求你們不要罵她了好嗎？建議你們直接砍死她吧！」
這個消息曝光沒多久，這名女子就遭大陸網友人肉搜索出來，網友稱呼她為「變態殺貓女」，還在微信公布她真實姓名、出生年月日、老家與現今地址、電話等相關個人資訊。1060110
(中央社)
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