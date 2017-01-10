環保署公告 加嚴6項飲用水標準

環保署今天公告加嚴6項飲用水水質標準，且也新增災後溴酸鹽及濁度標準。

為了提升飲用水水質，行政院環境保護署預告公布飲用水水質標準，加嚴鎳、汞、亞氯酸鹽、氯乙稀、甲苯及二甲苯標準，像是每公升的水，鎳從0.1毫克下修至0.02毫克；汞從0.002毫克下修0.001毫克；亞氯酸鹽從1.0毫克下修至0.7毫克；氯乙稀從0.002毫克下修至0.0003毫克。

其中鎳為自來水事業需調整硬體設施或淨水單元的操作，因此分階段實施，107年7月1日起先下修至0.07毫克；109年7月1日再下修為0.02毫克。氯乙烯為107年7月1日起實施。汞則為109年7月1日實施。

除此之外，也刪除颱風天災期間「溴酸鹽」標準不適用的規定跟因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度升高時，得適用的濁度標準。

環保署說，修法通過後，未來只要飲用水濁度大於4NTU就不得供水，除非有明確告知用戶水不能飲用。如果業者違法，環保署指出可依法要求業者限期改善，否則可開罰新台幣6萬至60萬元，且按日處罰。1060110

(中央社)