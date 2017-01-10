106年度總預算 蘇嘉全盼提案降千案以下

立法院長蘇嘉全今天表示，長期照顧服務法修正草案下午可望二讀，電業與長照兩大重要民生與經濟法案，明天完成三讀；總預算期盼將預算刪減提案降至1000案以下。

蘇嘉全上午主持電業法修正草案二讀，中午因台中鄉親到立法院參訪，爭相與蘇嘉全合照、玩自拍。

蘇嘉全會後受訪表示，下午立法院會「有可能」先進行長期照顧服務法草案二讀，讓行政部門有時間與各黨團研商目前還有爭議的條文，明天將依照朝野黨團協商結論，完成電業法修正草案與長期照顧服務法修正草案三讀。

被問兩大重要法案是否會有變數？蘇嘉全說，明天兩項重大法案完成三讀應該沒問題，整個朝野協商氣氛，4個黨團都積極看待兩大重要民生與經濟法案，電業法修正草案，朝野對5項條文有不同看法；長期照顧服務法草案有2項條文有不同意見，周三（11日）可進一步協商，協商如果沒有共識，各黨團可發言表述看法，之後，朝野同意可用表決處理。

目前朝野黨團提出的106年度總預算提案，將近5000案之多。

蘇嘉全說，兩大法案完成三讀後，將繼續協商106年度中央政府總預算案，朝野黨團如果認為可依照議事規則處理就依照議事規則處理，「看能不能盡量降到1000案以下」，否則連續表決10天也沒有意義，有些案子是通案，通案只要朝野黨團有共識，該撤就可以撤，朝野應以整體國家的運轉為前提，盡速如協商結論在20日前完成總預算案審查，「所有黨團對得起所有人民」。1060110

(中央社)