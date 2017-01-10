洪水氾濫 加州內華達州數千居民撤離

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官員指出，由於大雨及河流氾濫成災，加州產酒區與內華達州東部塔霍湖（Lake Tahoe）地區數千名居民被迫撤離，未來幾天還會有更多暴風雨到來。

路透社報導，數年來飽受乾旱之苦的加州與內華達州，過去一週因來自夏威夷的潮濕氣流形成氣象界所謂的「鳳梨快車」（Pineapple Express），飽受暴風雨摧殘。

太平洋瓦斯與電力（Pacific Gas and Electric）發言人施密茲（Tom Schmitz）表示，7日以來，暴風雨導致該公司加州北部與中部的超過57萬戶電力中斷，但現在幾乎已全數恢復供電。

舊金山北邊索諾馬（Sonoma）郡郡長辦公室表示，該郡俄羅斯河（Russian River）今天早上爆發洪水。

加州州長緊急服務辦公室發言人古德爾（JonathanGudel）透過電話指出，這場洪水導致格尼維爾（Guerneville）地區超過3000名居民連夜撤離。

內華達州瓦修郡（Washoe）衛生部門發言人烏里巴利（Phil Ulibarri）也透過電話表示，由於大雨導致楚克基河（Truckee River）氾濫，已下令雷諾區（Reno）約400戶居民撤離。（譯者：中央社許湘欣）1060110

(中央社)