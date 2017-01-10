春節前夕勞軍 彰化各界抵澎防區

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彰化縣各界組成的敬軍團，在春節前夕，抵澎勞軍，對空軍馬公基地官兵長年駐守，守護台海第一線保衛疆土，保障人民生命財產安全的辛勞，表達肯定與敬佩。

由彰化縣各企業與公司所組成的敬軍團，由施佩玤任團長，在春節前夕，抵澎分赴防區各駐軍勞軍，致贈春節慰問金，慰勉防區官兵守護台澎辛勞，並祝賀春節。

彰化縣各界組成春節敬軍團，前往空軍馬公基地勤務隊勞軍時，有踏涼傘、舞獅、電音三太子及財神爺跳加官等民俗陣頭歡迎，施佩玤任致贈春節慰問金，由隊長彭玉家代表接受，並代表官兵回贈感謝牌，感謝在寒冷及春節前夕，帶來暖暖祝福，勞軍中增添濃濃年味與歡樂氣氛。1060110

(中央社)