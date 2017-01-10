傳GD和朴山朵拉曝熱戀 YG娛樂否認

南韓媒體有關「BIGBANG隊長GD和2NE1成員朴山朵拉正在熱戀」的報導，引起網友熱議。對此，GD和朴山朵拉所屬經紀公司YG娛樂出面，否認了此一消息。

南韓「亞洲經濟」報導，YG娛樂回應表示，「在公司聚餐時，GD跟朴山朵拉說『我們擺這種姿勢拍照吧』，然後兩人就照了這張照片。兩人並沒有接吻。」

報導稱，前述八卦媒體還爆出，上週BIGBANG首爾演唱會結束後，GD用胳膊摟著朴山朵拉走出人群。同時，有粉絲拍到疑似GD親吻朴山朵拉的照片。1060110

(中央社)