半夜餓醒竟是糖尿病？無法一覺到天亮恐是疾病警訊

半夜驚醒，醒來後難以入眠，當心若長期發生可能是疾病警訊。圖片來源：健康365

你有睡眠困擾嗎？另一個比失眠還難受的就是半夜驚醒，醒來後難以入眠，當心若長期發生可能是疾病警訊。

研究證實睡眠和免疫功能息息相關，且人在睡眠時會分泌褪黑激素，可抑制交感神經使人體代謝變慢，心跳及血壓下降，同時血液也較濃稠，因此某些疾病徵兆會在睡眠期間表現，以下狀況應特別注意：

1. 半夜餓醒：明明有吃晚餐，半夜怎麼會餓到醒來？若這種情況常常發生，可能是身體的胰島素分泌紊亂，引起低血糖與飢餓感，而糖尿病是影響胰島素失調主因。

2. 手腳發麻：因夜晚血液流動緩慢，若有心血管問題，容易出現手麻症狀。

3. 半夜失眠：半夜醒來後就睡不著了，恐是自律神經失調，通常會有憂鬱、躁鬱的傾向。

另外，也有人在睡前會餓到睡不著，一定要吃宵夜才行，醫師提醒睡前餓到睡不著，通常是胃酸分泌太多導致，使得食物消化太快，馬上就產生飢餓感，這種情況小心可能患有胃發炎、消化性潰瘍，建議應就診檢查。

(中時電子報)